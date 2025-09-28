Initiation de danse orientale Salle du Mètre Cube Montignac-Lascaux

Initiation de danse orientale Salle du Mètre Cube Montignac-Lascaux dimanche 28 septembre 2025.

Initiation de danse orientale

Salle du Mètre Cube 8 Rue Emile Lasjunias Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Venez apprendre quelques pas de base de danse orientale avec Léa. Novices bienvenu.es! Réservation obligatoire car nombre de places limité.

L’association les Scénophoriques vous propose une initiation de danse orientale. Novices bienvenu.es! Venez apprendre quelques pas de base qui formeront une chorégraphie dynamique sur un morceau composé de percussions.

Léa vous enseignera quelques mouvements de base et l’ensemble sera ensuite assemblé pour créer une chorégraphie. Stage de 2h ouvert à tous et toutes.

Tenue confortable recommandée jogging, legging, short, tee-shirt ou brassière et pieds nus ou chaussettes. Si vous avez une ceinture de danse qui cling-cling, n’hésitez pas à l’amener. Sinon un foulard à nouer autour des hanches suffira pour bien marquer les mouvements. Bouteille d’eau à prévoir ! Réservation obligatoire car nombre de places limité. .

Salle du Mètre Cube 8 Rue Emile Lasjunias Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 68 19 14 les.scenophoriques@gmail.com

English :

Come and learn some basic bellydance steps with Léa. Novices welcome! Reservations essential as places are limited.

German : Initiation de danse orientale

Lernen Sie mit Lea einige Grundschritte des orientalischen Tanzes. Anfänger sind willkommen! Reservierung erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Italiano :

Venite a imparare alcuni passi base di danza del ventre con Léa. I novizi sono i benvenuti! La prenotazione è indispensabile perché i posti sono limitati.

Espanol : Initiation de danse orientale

Ven a aprender algunos pasos básicos de danza del vientre con Léa. Se admiten principiantes Imprescindible reservar ya que las plazas son limitadas.

