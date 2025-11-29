Initiation de self-défense féminine Gymnase de Chadrac Chadrac

Initiation de self-défense féminine

Gymnase de Chadrac Avenue Pierre de Coubertin Chadrac Haute-Loire

2025-11-29 14:30:00

2025-11-29 16:30:00

2025-11-29

Initiation de self défense féminine ouvert à toutes. Par les Arts Martiaux Chadrac. Sur Inscription. Participation libre au profit du CIDFF.

English :

Introduction to women’s self-defence open to all. By Arts Martiaux Chadrac. Registration required. Free participation in aid of CIDFF.

German :

Einführung in die weibliche Selbstverteidigung, offen für alle. Von den Arts Martiaux Chadrac. Nach vorheriger Anmeldung. Kostenlose Teilnahme zugunsten des CIDFF.

Italiano :

Introduzione all’autodifesa femminile, aperta a tutti. A cura di Arts Martiaux Chadrac. Iscrizione obbligatoria. Partecipazione gratuita a favore del CIDFF.

Espanol :

Iniciación a la defensa personal femenina, abierta a todos. A cargo de Arts Martiaux Chadrac. Inscripción obligatoria. Participación gratuita a beneficio del CIDFF.

