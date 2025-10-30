Initiation Découpe laser (adultes) SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Initiation Découpe laser (adultes) SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste jeudi 30 octobre 2025.
Initiation Découpe laser (adultes)
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Initiation à la découpe laser pour les ados ( à partir de 10 ans)
Gratuit
Durée 1h30
Informations et réservations (obligatoires) 05 62 50 16 18
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Introduction to laser cutting for teenagers (from age 10)
Free
Duration: 1h30
Information and reservations (mandatory): 05 62 50 16 18
German :
Einführung in das Laserschneiden für Teenager ( ab 10 Jahren)
Kostenlos
Dauer: 1,5 Std
Informationen und Reservierungen (obligatorisch): 05 62 50 16 18
Italiano :
Introduzione al taglio laser per adolescenti (a partire dai 10 anni)
Gratuito
Durata: 1h30
Informazioni e prenotazione (obbligatoria): 05 62 50 16 18
Espanol :
Iniciación al corte por láser para adolescentes (a partir de 10 años)
Gratis
Duración: 1h30
Información y reserva (obligatorias): 05 62 50 16 18
L’événement Initiation Découpe laser (adultes) Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65