Initiation Découverte de l’ordinateur Espace grand Tourren Saint-Vincent-de-Tyrosse

Initiation Découverte de l’ordinateur

Espace grand Tourren Esacale Numerique Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-07

Découvrez les bases essentielles pour maitriser votre ordinateur, du système d’exploitation au gestionnaire de fichiers, du matériel aux paramètres.

Apprenez à l’utiliser avec confiance.

Sur inscription (10 places). .

Espace grand Tourren Esacale Numerique Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 22 39 escale.numerique@cc-macs.org

English : Initiation Découverte de l’ordinateur

Discover the essentials for mastering your computer, from operating system to file manager, from hardware to settings.

Learn to use it with confidence.

L’événement Initiation Découverte de l’ordinateur Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-12-12 par OTI LAS