Initiation découverte du tai chi chuan xpeo Salle des associations Le Val-Saint-Père

mardi 15 septembre 2026 · Salle des associations · Le Val-Saint-Père

Informations pratiques

Le Val-Saint-Père

Initiation découverte du tai chi chuan xpeo

Salle des associations 18 rue des écoles Le Val-Saint-Père Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:30:00

fin : 2026-09-15 20:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Prendre soin de soi, lâcher prise, assouplir son corps en découvrant un art ancestral …

Le Tai Chi Chuan XPEO

Détente, convivialité et bonne humeur sont garanties. .

Salle des associations 18 rue des écoles Le Val-Saint-Père 50300 Manche Normandie +33 6 86 41 96 54 yostcca@gmx.fr

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English : Initiation découverte du tai chi chuan xpeo

L’événement Initiation découverte du tai chi chuan xpeo Le Val-Saint-Père a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts