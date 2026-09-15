Initiation découverte du tai chi chuan xpeo Salle des associations Le Val-Saint-Père
mardi 22 septembre 2026 · Salle des associations · Le Val-Saint-Père
Informations pratiques
Le Val-Saint-Père
Initiation découverte du tai chi chuan xpeo
Salle des associations 18 rue des écoles Le Val-Saint-Père Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:30:00
fin : 2026-09-22 20:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Prendre soin de soi, lâcher prise, assouplir son corps en découvrant un art ancestral …
Le Tai Chi Chuan XPEO
Détente, convivialité et bonne humeur sont garanties. .
Salle des associations 18 rue des écoles Le Val-Saint-Père 50300 Manche Normandie +33 6 86 41 96 54 yostcca@gmx.fr
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English : Initiation découverte du tai chi chuan xpeo
L’événement Initiation découverte du tai chi chuan xpeo Le Val-Saint-Père a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts