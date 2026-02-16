Initiation Découverte Karting Spécial Débutants Puissance kart Indoor Audincourt

Initiation Découverte Karting Spécial Débutants

Puissance kart Indoor 7 Rue du Four Martin Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 16:45:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Votre enfant a entre 7 et 17 ans et rêve de prendre le volant d’un kart pour la première fois ?

Offrez-lui une séance d’initiation découverte karting, spécialement conçue pour les débutants. Une expérience ludique et encadrée pour apprendre en toute sécurité… tout en se faisant plaisir sur la piste.

Au programme

– Découverte du karting dans un cadre sécurisé

– Apprentissage des bases de la conduite (position, trajectoires, règles de sécurité)

– Encadrement par des professionnels qualifiés

– Sensations, plaisir et premières émotions sur circuit

Cette activité sportive est idéale pour

– gagner en confiance

– apprendre les règles de conduite et le respect des consignes

– développer coordination et concentration

– vivre une première expérience inoubliable sur circuit

Que ce soit pour découvrir une nouvelle passion ou simplement tester une activité originale, cette initiation est une excellente porte d’entrée dans l’univers du karting.

Inscription dès maintenant scannez le QR code présent sur l’affiche pour réserver votre place. .

Puissance kart Indoor 7 Rue du Four Martin Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 12 65 puissancekart@gmail.com

English : Initiation Découverte Karting Spécial Débutants

