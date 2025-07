Initiation découverte pratique de la Boxe Française Davate Jocondienne Joué-lès-Tours

Initiation découverte pratique de la Boxe Française Davate Jocondienne Joué-lès-Tours mercredi 16 juillet 2025.

Initiation découverte pratique de la Boxe Française Davate Jocondienne

Allée André Malraux Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 17:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Le club Boxe Française Savate Jocondienne organise un après-midi découverte de la Boxe Française Savate. Venez nombreux !

Le club Boxe Française Savate Jocondienne organise un après-midi découverte de la Boxe Française Savate. Venez nombreux ! .

Allée André Malraux Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The Boxe Française Savate Jocondienne club is organizing an afternoon of discovery of Boxe Française Savate. Come one, come all!

German :

Der Club Boxe Française Savate Jocondienne organisiert einen Schnuppernachmittag für den französischen Boxsport Savate. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Il club Boxe Française Savate Jocondienne organizza un pomeriggio alla scoperta della Savate Boxe Française. Non mancate!

Espanol :

El club Boxe Française Savate Jocondienne organiza una tarde para descubrir el Savate Boxe Française. ¡No se lo pierda!

L’événement Initiation découverte pratique de la Boxe Française Davate Jocondienne Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-06-28 par ADT 37