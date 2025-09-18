Initiation dessin vectoriel Inkscape Crest
Initiation dessin vectoriel Inkscape Crest jeudi 18 septembre 2025.
Initiation dessin vectoriel Inkscape
rue Courre Commère Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 14:00:00
fin : 2025-09-18 16:00:00
Date(s) :
2025-09-18
Inkscape est un logiciel de dessin 2D vectoriel gratuit, libre et open source, alternative à Adobe Illustrator.
Il permet de créer des fichiers SVG pour la découpeuse laser, le plotter de découpe, et pour le graphisme icônes, logos, affiches, plans…
.
rue Courre Commère Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 55 14 78 suzanne.h@8fablab.fr
English :
Inkscape is a free, open-source 2D vector graphics software alternative to Adobe Illustrator.
It lets you create SVG files for laser cutters, cutting plotters, and for graphic design: icons, logos, posters, plans…
German :
Inkscape ist ein kostenloses, freies und Open-Source-Programm für 2D-Vektorzeichnungen und eine Alternative zu Adobe Illustrator.
Es ermöglicht die Erstellung von SVG-Dateien für den Laserschneider, Schneideplotter und für Grafikdesign: Icons, Logos, Poster, Pläne…
Italiano :
Inkscape è un software gratuito e open source di grafica vettoriale 2D alternativo ad Adobe Illustrator.
Può essere utilizzato per creare file SVG per tagli laser, plotter da taglio e grafica: icone, loghi, poster, progetti, ecc.
Espanol :
Inkscape es un software de gráficos vectoriales 2D gratuito y de código abierto alternativo a Adobe Illustrator.
Sirve para crear archivos SVG para cortadoras láser, plotters de corte y gráficos: iconos, logotipos, carteles, planos, etc.
L’événement Initiation dessin vectoriel Inkscape Crest a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme