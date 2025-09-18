Initiation dessin vectoriel Inkscape Crest

Initiation dessin vectoriel Inkscape

rue Courre Commère Crest Drôme

Début : 2025-09-18 14:00:00

fin : 2025-09-18 16:00:00

2025-09-18

Inkscape est un logiciel de dessin 2D vectoriel gratuit, libre et open source, alternative à Adobe Illustrator.

Il permet de créer des fichiers SVG pour la découpeuse laser, le plotter de découpe, et pour le graphisme icônes, logos, affiches, plans…

rue Courre Commère Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 55 14 78 suzanne.h@8fablab.fr

English :

Inkscape is a free, open-source 2D vector graphics software alternative to Adobe Illustrator.

It lets you create SVG files for laser cutters, cutting plotters, and for graphic design: icons, logos, posters, plans…

German :

Inkscape ist ein kostenloses, freies und Open-Source-Programm für 2D-Vektorzeichnungen und eine Alternative zu Adobe Illustrator.

Es ermöglicht die Erstellung von SVG-Dateien für den Laserschneider, Schneideplotter und für Grafikdesign: Icons, Logos, Poster, Pläne…

Italiano :

Inkscape è un software gratuito e open source di grafica vettoriale 2D alternativo ad Adobe Illustrator.

Può essere utilizzato per creare file SVG per tagli laser, plotter da taglio e grafica: icone, loghi, poster, progetti, ecc.

Espanol :

Inkscape es un software de gráficos vectoriales 2D gratuito y de código abierto alternativo a Adobe Illustrator.

Sirve para crear archivos SVG para cortadoras láser, plotters de corte y gráficos: iconos, logotipos, carteles, planos, etc.

