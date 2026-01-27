Initiation DVA (Détecteurs de victime d’avalanche) Chamonix-Mont-Blanc

Initiation DVA (Détecteurs de victime d’avalanche)

Jardin Piou Piou Lognan Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2026-02-23 17:15:00

fin : 2026-02-23 18:45:00

2026-02-23

Idéal pour découvrir l’environnement sécuritaire du ski hors-piste et du ski de randonnée ainsi que de son matériel spécifique.

Jardin Piou Piou Lognan Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 00 12 info@esf-argentiere.com

English :

Ideal for discovering the safe environment of off-piste skiing and ski touring and its specific equipment.

