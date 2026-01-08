INITIATION ÉNERGÉTIQUE LAHOCHI Ceyras

INITIATION ÉNERGÉTIQUE LAHOCHI

9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11 2026-02-07

Le développement personnel vous intéresse ?

Votre évolution personnelle fait partie de votre projet et de votre chemin de Vie !

Vous souhaitez élever votre taux vibratoire afin d’être en totale ouverture du cœur et ainsi être guidé(e) vers votre chemin d’Âme !!

Vous souhaitez comprendre, apprendre, intégrer et transmettre un soin énergétique grâce à une pratique Sacrée; afin de vous faire du bien et faire du bien à ceux qui vous entourent !

Vous souhaitez développer une nouvelle activité de mieux-être à la personne ! .

9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 27 87 37 28

English :

Interested in personal development?

