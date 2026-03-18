Initiation Escalade 2026 Roz Armor Site d’escalade Roz Armor Erquy

Initiation Escalade 2026 Roz Armor

Site d’escalade Roz Armor 47 Rue de la Fosse Eyrand Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 13:30:00

fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Le Comité Territorial de la Montagne et de l’Escalade des Côtes d’Armor vous offre la possibilité de découvrir l’escalade sur les falaises d’Erquy ou Fréhel avec Michel Plesse (DEJEPS Escalade).

10 personnes maximum. Enfants à partir de 9 ans, adolescents & adultes.

Matériel nécessaire fourni (sauf chaussons, prévoir des baskets). Pensez à apporter votre propre matériel d’escalade si en vous avez.

Prévoir de l’eau, de la crème solaire et un vêtement chaud/pluie et lunettes de soleil.

Tenue recommandée jogging.

Merci d arriver 10 min avant la séance.

Inscriptions obligatoires en ligne via le site HelloAsso Aucune inscription sur place.

Accès au site Roz Armor depuis rond point Des Jeannettes, hyper U Erquy, suivre Village Vacances Cap France Roz Armor . Point GPS 48.652461, -2.437227

Se garer avant l’entrée du village au bord de la route sur parking empierré. Longer ensuite par le chemin des douaniers bord de mer en passant devant Roz Armor pour rejoindre la falaise derrière le centre. 50m à pied. .

Site d’escalade Roz Armor 47 Rue de la Fosse Eyrand Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Initiation Escalade 2026 Roz Armor Erquy a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor