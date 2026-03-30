Initiation escalade Arette
Initiation escalade Arette mardi 21 avril 2026.
Initiation escalade
Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Bixente vous propose une initiation escalade au rocher de La Mouline. Tout le matériel de pratique est fourni. Le lieu de rdv se fera sur place, le point sera donné lors de la réservation. .
Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 92 39 73 zeharka@orange.fr
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English : Initiation escalade
L’événement Initiation escalade Arette a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn