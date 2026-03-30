Initiation escalade

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Bixente vous propose une initiation escalade au rocher de La Mouline. Tout le matériel de pratique est fourni. Le lieu de rdv se fera sur place, le point sera donné lors de la réservation. .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 92 39 73 zeharka@orange.fr

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English : Initiation escalade

L’événement Initiation escalade Arette a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn