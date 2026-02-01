INITIATION ESCALADE AU GYMNASE DE BOURG-ACHARD PIERRE DANNETOT Bourg-Achard

INITIATION ESCALADE AU GYMNASE DE BOURG-ACHARD PIERRE DANNETOT

487 Rue Marie Lambert Bourg-Achard Eure

Début : 2026-02-24 16:00:00
fin : 2026-02-24 18:00:00

2026-02-24

Un club d’escalade du Roumois vous accueille
pour une initiation à l’escalade !
Enfilez baudriers et chaussures pour
une ascension haute en sensation !

Durée environ 2h 20 participants maximum possible à partir de 11ans –
gratuit bonne condition physique et vêtements de sport requis   .

487 Rue Marie Lambert Bourg-Achard 27310 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53  officedetourisme@roumoiseine.fr

