INITIATION ESCALADE AU GYMNASE DE BOURG-ACHARD PIERRE DANNETOT Bourg-Achard

INITIATION ESCALADE AU GYMNASE DE BOURG-ACHARD PIERRE DANNETOT
487 Rue Marie Lambert Bourg-Achard Eure
Début : 2026-02-24 16:00:00
fin : 2026-02-24 18:00:00
2026-02-24
Un club d’escalade du Roumois vous accueille
pour une initiation à l’escalade !
Enfilez baudriers et chaussures pour
une ascension haute en sensation !
Durée environ 2h 20 participants maximum possible à partir de 11ans –
gratuit bonne condition physique et vêtements de sport requis .
487 Rue Marie Lambert Bourg-Achard 27310 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr
