INITIATION ESCALADE AU GYMNASE DE BOURG-ACHARD PIERRE DANNETOT Bourg-Achard

INITIATION ESCALADE AU GYMNASE DE BOURG-ACHARD PIERRE DANNETOT

487 Rue Marie Lambert Bourg-Achard Eure

Début : 2026-02-24 16:00:00

fin : 2026-02-24 18:00:00

2026-02-24

Un club d’escalade du Roumois vous accueille

pour une initiation à l’escalade !

Enfilez baudriers et chaussures pour

une ascension haute en sensation !

Durée environ 2h 20 participants maximum possible à partir de 11ans –

gratuit bonne condition physique et vêtements de sport requis .

487 Rue Marie Lambert Bourg-Achard 27310 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr

English : INITIATION ESCALADE AU GYMNASE DE BOURG-ACHARD PIERRE DANNETOT

