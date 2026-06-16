Initiation escalade en milieu naturel Lées-Athas
Initiation escalade en milieu naturel Lées-Athas mercredi 29 juillet 2026.
Lées-Athas
Initiation escalade en milieu naturel
Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Envie de quitter la salle pour découvrir les vraies sensations de l’escalade en pleine nature ? Dans les Pyrénées béarnaises, initiez vous à la grimpe sur la falaise d’Esquit avec Antoine Vernay, guide de haute montagne et moniteur d’escalade diplômé d’État. Pendant 2h30, découvrez les bases de l’escalade sur un site naturel sécurisé, accessible sans marche d’approche et idéal pour les débutants. Accompagné pas à pas, dépassez vos appréhensions et profitez d’une expérience entre défi, plaisir et liberté au cœur d’un cadre boisé exceptionnel. Informations pratiques Sur la Falaise d’Esquit en vallée d’Aspe. Adaptée aux débutants Prévoir tenue de sport, tennis, eau Pour toute inscription d’un mineur, la présence d’un adulte accompagnateur est requise. Sa présence est gratuite s’il ne participe pas à l’activité. 4 participants minimum pour assurer la sortie. .
Lées-Athas 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00 oloron@pyrenees-bearnaises.com
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English : Initiation escalade en milieu naturel
L’événement Initiation escalade en milieu naturel Lées-Athas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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