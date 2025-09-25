INITIATION ET BAL COUNTRY AVEC CLAUDINE BAUQUIS La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Sevrier

### INITIATION ET BAL COUNTRY AVEC CLAUDINE BAUQUIS

Initiation et bal country à [La Seiche](https://lemarchedelaseiche.fr/sortir-sevrier-annecy/) : les initiations traditionnelles du jeudi avec de Claudine Bauquis de l’école de danse CBarn Family ont lieu de 19h00 à 20h30 et sont suivies d’un bal (Initiation et bal, entrée libre et gratuite).

Bar et restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-25T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-27T23:59:00.000+01:00

La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route de Piron Sevrier 74320 Haute-Savoie