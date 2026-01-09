Initiation et bal Country avec Claudine Bauquis La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Sevrier 15 janvier – 2 avril, les jeudis

Initiation et bal du jeudi avec Claudine Bauquis de l’école de danse CBarn Family

Initiation et bal du jeudi avec Claudine Bauquis de l’école de danse CBarn Family. Cours de 19h30 à 20h30 puis bal.

infos : [laseiche.fr](https://lemarchedelaseiche.fr/events/categorie/danse-sevrier-annecy/danse-country/)

Bars et restauration sur place dès 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-15T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-04-02T23:00:00.000+02:00

La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route de Piron Sevrier 74320 Haute-Savoie



