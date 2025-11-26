[Initiation et Création] Atelier broderie l’Amuse-Temps Dieppe

[Initiation et Création] Atelier broderie

l’Amuse-Temps / 6 Rue de l’Oranger Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-11-26 16:00:00

fin : 2025-11-26 18:30:00

Sandrin, artiste peintre et brodeuse, propose un atelier de broderie main moderne alliant initiation et création, qui dure 2h30✨. Que vous soyez débutant ou simplement curieux, venez découvrir cet art délicat dans une ambiance conviviale .!

Le tarif est de 30 € par séance et le matériel est fourni. .

l’Amuse-Temps / 6 Rue de l’Oranger Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 85 23 50 44 sandrin@amuse-temps.fr

