Informations pratiques

Tiercé

Initiation et découverte de la pêche

Etang des Tardivières Tiercé Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 12:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Venez découvrir les joies de la pêche lors d’une animation ludique. Apprenez les bases, ressentez l’excitation de votre première prise et repartez avec des souvenirs inoubliables !

Avis aux curieux ! Envie de découvrir la pêche ou la faire découvrir à vos proches ? Venez tester la pêche au coup sur l’étang des Tardivières à Tiercé tout juste labelisé parcours famille par la fédération de pêche. Un animateur vous accompagnera dans la découverte de la pratique et vous partagera ses conseils.

Activité ouverte aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes.

Le matériel et le droit de pêche sont fournis.

Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans à l’issue de l’animation.

A partir de 6 ans

Durée 2h30

Sur inscription obligatoire. .

Etang des Tardivières Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09

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English :

Come discover the joys of fishing during a fun-filled activity. Learn the basics, experience the thrill of your first catch, and leave with unforgettable memories!

L’événement Initiation et découverte de la pêche Tiercé a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe