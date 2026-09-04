Informations pratiques

Sarre-Union

Initiation et découverte des champignons

Sarre-Union Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 00:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Lors d’une promenade en forêt, nous apprendrons à mieux connaître l’étonnant et incroyable règne des champignons, leur rôle fondamental dans l’écosystème en lien avec les arbres. Nous apprendrons les bases pour identifier les champignons et les cueillir en toute sécurité. Guide Gilles.

Réservation et renseignements au 06 71 47 21 94 ou par mail à asso.anab@outlook.fr .

Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 47 21 94 asso.anab@outlook.fr

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English :

L’événement Initiation et découverte des champignons Sarre-Union a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue