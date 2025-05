Initiation et démonstration de soufflage de verre – Nontron, 4 juin 2025 16:30, Nontron.

Dordogne

Découvrez la matière en fusion et initiez-vous au soufflage de verre avec Kévin et Harmonie, artisans souffleurs de verre de l’atelier Verre chez soi (Pont-Labbé). Ils débarquent à Nontron avec leur atelier de souffleur de verre itinérant. Ils proposent des initiations (17h30-19h 20 minutes/ personne limité à 5 personnes), verre à récupérer à partir du 5 juin à la boutique Métiers d’art, et une démonstration (16h30-17h30). Chaque participant bénéficiera d’une initiation au cours de laquelle il pourra souffler son verre, de la couleur de son choix. Réservation par mail contact@metiersdartperigord.fr .

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@metiersdartperigord.fr

English : Initiation et démonstration de soufflage de verre

Discover molten material and learn glassblowing with Kévin and Harmonie, glassblowers from the Verre chez soi workshop (Pont-Labbé). They arrive in Nontron with their itinerant glassblowing workshop.

German : Initiation et démonstration de soufflage de verre

Entdecken Sie die geschmolzene Materie und lernen Sie das Glasblasen mit Kévin und Harmonie, den handwerklichen Glasbläsern aus der Werkstatt Verre chez soi (Pont-Labbé). Sie landen mit ihrer reisenden Glasbläserwerkstatt in Nontron.

Italiano :

Scoprite la materia fusa e imparate a soffiare il vetro con Kévin e Harmonie, soffiatori del laboratorio Verre chez soi (Pont-Labbé). Verranno a Nontron con il loro laboratorio itinerante di soffiatura del vetro.

Espanol : Initiation et démonstration de soufflage de verre

Descubra la materia fundida y aprenda a soplar vidrio con Kévin y Harmonie, sopladores de vidrio del taller Verre chez soi (Pont-Labbé). Vienen a Nontron con su taller itinerante de soplado de vidrio.

