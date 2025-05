Initiation et/ou Tournoi dice throne – Le Chat Chouette des jeux Pertuis, 10 mai 2025 14:00, Pertuis.

Vaucluse

Initiation et/ou Tournoi dice throne Samedi 10 mai 2025 à 14h. Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 3

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 14:00:00

fin : 2025-05-10

Date(s) :

2025-05-10

Venez découvrir le jeu Dice throne, tactique et compétitif avec dés et cartes, et vous affronter pour la campagne age of fortitude 1vs1 rondes suisses goodies dice throne 5€ pour participer au tournoi et remporter des bons d’achats

3 EUR.

Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Discover the Dice throne game, tactical and competitive with dice and cards, and compete in the age of fortitude campaign 1vs1 swiss rounds dice throne goodies 5? to take part in the tournament and win vouchers

German :

Entdecken Sie das Spiel Dice throne, ein taktisches und kompetitives Spiel mit Würfeln und Karten, und treten Sie in der Kampagne age of fortitude an 1vs1 Schweizer Runden Goodies dice throne 5? um am Turnier teilzunehmen und Gutscheine zu gewinnen

Italiano :

Vieni a scoprire il Trono di Dadi, un gioco tattico e competitivo con dadi e carte, e competi nella campagna Age of Fortitude 1vs1 turni svizzeri chicche del Trono di Dadi 5? per partecipare al torneo e vincere buoni spesa

Espanol :

Ven a descubrir Dice throne, un juego táctico y competitivo con dados y cartas, y compite en la campaña age of fortitude 1vs1 rondas suizas dice throne goodies 5? para participar en el torneo y ganar vales de compra

