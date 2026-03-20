Initiation et perfectionnement à l’Ultimate Frisbee Club des Korsaires Grande Plage Gymnase Urdazuri Saint-Jean-de-Luz

Initiation et perfectionnement à l’Ultimate Frisbee Club des Korsaires

Grande Plage Gymnase Urdazuri Entre rue de l’Infante et le phare Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Le club d’ultimate frisbee Les Korsaires de Saint Jean de Luz propose des initiations/perfectionnements sur la Grande Plage (entre rue de l’Infante et le phare) ou au Gymnase Urdazuri. Sport auto arbitré, mixte et sans contact.

Tous niveaux acceptés à partir de 10ans

Inscription obligatoire.

Tous les jeudis de l’année.

Les mardis et jeudis et samedis de mi juin jusqu’à début septembre.

Grande plage de Saint Jean de Luz (rue de l’Infante)

Complexe sportif Lycée Ravel

Gymnase Urdazuri

Contacter le club pour le lieu (dépend de la météo). .

Grande Plage Gymnase Urdazuri Entre rue de l’Infante et le phare Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 07 52 21 korsairesultimatefrisbee@gmail.com

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English : Initiation et perfectionnement à l’Ultimate Frisbee Club des Korsaires

L’événement Initiation et perfectionnement à l’Ultimate Frisbee Club des Korsaires Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque