Initiation et perfectionnement au ping-pong Centre de Loisirs Eygalières

Initiation et perfectionnement au ping-pong
Du lundi 16 au jeudi 19 février 2026 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Centre de Loisirs Avenue Léon Blum Eygalières Bouches-du-Rhône
Participez à un stage de ping-pong à Eygalières du lundi 16 au jeudi 19 février !Enfants
Organisé par le Centre de Loisirs d’Eygalières
Ouvert à tous
Stage d’initiation et de perfectionnement au ping-pong avec un intervenant diplômé d’État
Tournoi à la fin du stage
Matins 9h à 12h pour les enfants de 7 à 9 ans
Après-midis 13h30 à 16h30 pour les CM2 et collégiens
Places limitées, inscription obligatoire auprès du Centre de Loisirs .
Centre de Loisirs Avenue Léon Blum Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 14 44 50 alsh.eygalieres@gmail.com
English :
Take part in a table tennis course in Eygalières from Monday 16th to Thursday 19th February!
