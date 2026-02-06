Initiation et perfectionnement au ping-pong Centre de Loisirs Eygalières

Initiation et perfectionnement au ping-pong

Du lundi 16 au jeudi 19 février 2026 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Centre de Loisirs Avenue Léon Blum Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-16

Participez à un stage de ping-pong à Eygalières du lundi 16 au jeudi 19 février !Enfants

Organisé par le Centre de Loisirs d’Eygalières



Ouvert à tous

Stage d’initiation et de perfectionnement au ping-pong avec un intervenant diplômé d’État

Tournoi à la fin du stage



Matins 9h à 12h pour les enfants de 7 à 9 ans

Après-midis 13h30 à 16h30 pour les CM2 et collégiens



Places limitées, inscription obligatoire auprès du Centre de Loisirs .

Centre de Loisirs Avenue Léon Blum Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 14 44 50 alsh.eygalieres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a table tennis course in Eygalières from Monday 16th to Thursday 19th February!

L’événement Initiation et perfectionnement au ping-pong Eygalières a été mis à jour le 2026-02-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles