Initiation et perfectionnement aux échecs Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Début : 2026-02-25 11:00:00
fin : 2026-02-25 12:00:00
2026-02-25
Venez découvrir ou vous perfectionner aux échecs à la médiathèque (2 créneaux possibles 11h à 12h ou de 14h à 15h)
Gratuit, sur inscription
Tout public .
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45
English : Initiation et perfectionnement aux échecs
Come and discover or improve your chess skills at the media library.
Free, registration required
General public
