Initiation et perfectionnement aux échecs Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Initiation et perfectionnement aux échecs

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 11:00:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Venez découvrir ou vous perfectionner aux échecs à la médiathèque

Gratuit, sur inscription

Tout public

English : Initiation et perfectionnement aux échecs

Come and discover or improve your chess skills at the media library.

Free, registration required

General public

L’événement Initiation et perfectionnement aux échecs Falaise a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Falaise Suisse Normande