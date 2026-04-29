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Initiation et prise en main de vélos électriques et de tricycles 115 route de la gare Vertou

Initiation et prise en main de vélos électriques et de tricycles 115 route de la gare Vertou

Initiation et prise en main de vélos électriques et de tricycles 115 route de la gare Vertou mardi 12 mai 2026.

Lieu : 115 route de la gare

Adresse : 115 route de la gare 44120 Vertou

Ville : 44120 Vertou

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 14:00 – 17:00
Gratuit : oui  Senior 

Vous avez 60 ans et plus ? Après une revue des règles de sécurité à vélo, découvrez la conduite d’un Vélo à Assistance Electrique (VAE) ou d’un tricycle, et profitez d’une balade en groupe à proximité. Animée par Banzaï cycles et Team Elles Vertou Vélo.

115 route de la gare Vertou 44120
https://widget.weezevent.com/ticket/b9b284e3-239b-4f64-8f54-f8518c6c8421?locale=fr-FR


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