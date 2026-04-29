Initiation et prise en main de vélos électriques et de tricycles 115 route de la gare Vertou
Initiation et prise en main de vélos électriques et de tricycles 115 route de la gare Vertou mardi 12 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Senior
Vous avez 60 ans et plus ? Après une revue des règles de sécurité à vélo, découvrez la conduite d’un Vélo à Assistance Electrique (VAE) ou d’un tricycle, et profitez d’une balade en groupe à proximité. Animée par Banzaï cycles et Team Elles Vertou Vélo.
115 route de la gare Vertou 44120
https://widget.weezevent.com/ticket/b9b284e3-239b-4f64-8f54-f8518c6c8421?locale=fr-FR
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