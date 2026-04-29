Initiation et prise en main de vélos électriques et de tricycles 115 route de la gare Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Senior

Vous avez 60 ans et plus ? Après une revue des règles de sécurité à vélo, découvrez la conduite d’un Vélo à Assistance Electrique (VAE) ou d’un tricycle, et profitez d’une balade en groupe à proximité. Animée par Banzaï cycles et Team Elles Vertou Vélo.

115 route de la gare Vertou 44120

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