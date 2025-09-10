Initiation et soirée Rock’n’Roll à La Seiche (Sevrier, près d’Annecy) La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Sevrier

Initiation et soirée Rock’n’Roll avec DJ Shrek ou DJ Sandrine les mercredis à La Seiche

Soirée Rock’n’Roll endiablée avec DJ Shrek ou Sandrine aux platines.

Bar et resto sur place dès 18h

Début : 2025-09-10T21:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-26T23:59:00.000+01:00

https://lemarchedelaseiche.fr/events/categorie/danse-sevrier-annecy/rock-n-roll/

La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route de Piron Sevrier 74320 Haute-Savoie