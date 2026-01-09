Initiation et soirée Rock’n’Roll à La Seiche (Sevrier, près d’Annecy) La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Sevrier
Initiation et soirée Rock’n’Roll à La Seiche (Sevrier, près d’Annecy) La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Sevrier 14 janvier – 25 mars, les mercredis
Initiation et soirée Rock’n’Roll avec DJ Shrek les mercredis à La Seiche
### ROCK ‘N’ ROLL À LA SEICHE : COURS AVEC GILLES, SOIRÉE AVEC DJ SHREK (SEVRIER, 74)
_Cours : 19h cours de avec Gilles (école de danse Gina dance) – 19h, débutants, 20h intermédiaires._
_Soirée : dès 21h soirée avec DJ Shrek (fêtes de Genève, Moa, MAD, Macumba, festivals en Suisse et en Europe)._
Bars et restauration sur place.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-14T19:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-25T23:59:00.000+01:00
https://lemarchedelaseiche.fr/events/categorie/danse-sevrier-annecy/rock-n-roll/
La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route de Piron Sevrier 74320 Haute-Savoie