Initiation FabLab Charleval

Initiation FabLab
85 Gr Grande Rue Charleval Eure
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
2025-11-22
️ Samedis 22 & 29 novembre 10h à 12h
➡️Initiation FabLab avec Lise de La Bidouille découvrez l’univers de l’impression 3D et le monde de la programmation, pour ados et adultes curieux de technologie
Participation 10 € personne
Adhésion obligatoire à l’association (tarif libre, minimum 3 €)
La Ressource ‘IT 85 Grande Rue, Charleval
Entrée libre Ambiance conviviale Curiosité bienvenue .
85 Gr Grande Rue Charleval 27380 Eure Normandie +33 6 19 41 05 75 contact@laressourceit.org
