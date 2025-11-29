Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Initiation FabLab Charleval

Initiation FabLab Charleval samedi 29 novembre 2025.

Initiation FabLab

85 Gr Grande Rue Charleval Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00

Date(s) :
2025-11-29

️ Samedis 22 & 29 novembre 10h à 12h
➡️Initiation FabLab avec Lise de La Bidouille découvrez l’univers de l’impression 3D et le monde de la programmation, pour ados et adultes curieux de technologie
Participation 10 € personne
Adhésion obligatoire à l’association (tarif libre, minimum 3 €)

La Ressource ‘IT 85 Grande Rue, Charleval
Entrée libre Ambiance conviviale Curiosité bienvenue   .

85 Gr Grande Rue Charleval 27380 Eure Normandie +33 6 19 41 05 75  contact@laressourceit.org

English : Initiation FabLab

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Initiation FabLab Charleval a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Lyons Andelle