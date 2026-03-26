Initiation Faux

Crozant Creuse

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Atelier initiation à la faux le 26 avril de 10h à 13h c’est le moment d’apprendre la faux, outil ancestral protecteur de la biodiversité et du climat. >>> 30€ inscription obligatoire

Déroulé de l’atelier

– Boisson d’accueil & introduction

– Choisir, battre & aiguiser sa faux

– Régler & manier sa faux

– Trajet jusqu’à un champ non fauché

– Entraînement à la fauche

Tel 06 10 59 89 72 ou lesblaireautins@proton.me .

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 59 89 72

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English : Initiation Faux

L’événement Initiation Faux Crozant a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Pays Dunois