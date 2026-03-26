Initiation Faux Crozant
Initiation Faux Crozant dimanche 26 avril 2026.
Initiation Faux
Crozant Creuse
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Atelier initiation à la faux le 26 avril de 10h à 13h c’est le moment d’apprendre la faux, outil ancestral protecteur de la biodiversité et du climat. >>> 30€ inscription obligatoire
Déroulé de l’atelier
– Boisson d’accueil & introduction
– Choisir, battre & aiguiser sa faux
– Régler & manier sa faux
– Trajet jusqu’à un champ non fauché
– Entraînement à la fauche
Tel 06 10 59 89 72 ou lesblaireautins@proton.me .
Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 59 89 72
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English : Initiation Faux
L’événement Initiation Faux Crozant a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Pays Dunois
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