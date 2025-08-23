Initiation flash Tir à l’arc (pour tous, dès 8 ans) Musée des tumulus de Bougon Bougon
Initiation flash Tir à l’arc (pour tous, dès 8 ans)
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la Chapelle Bougon Deux-Sèvres
Tarif : – – 0 EUR
Début : 2025-08-23
fin : 2025-08-23
2025-08-23
45 minutes pour vous initier au tir à l’arc avec des modèles semblables à ceux utilisés durant la Préhistoire.
Atteindrez-vous la cible ?
À 11h, 14h, 15h30 et 17h
Animation gratuite. Uniquement sur réservation .
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la Chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr
