Initiation flash Tir à l’arc (pour tous, dès 8 ans) Musée des tumulus de Bougon Bougon

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la Chapelle Bougon Deux-Sèvres

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

2025-08-23

45 minutes pour vous initier au tir à l’arc avec des modèles semblables à ceux utilisés durant la Préhistoire.

Atteindrez-vous la cible ?

À 11h, 14h, 15h30 et 17h

Animation gratuite. Uniquement sur réservation .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la Chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

