Initiation fleurs de Bach Ouvrouer-les-Champs

Initiation fleurs de Bach

16 Route de Jargeau Ouvrouer-les-Champs Loiret

Tarif : 130 – 130 – EUR

130

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 09:30:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15 2026-06-07

Initiation découverte des fleurs de Bach

Les participant-es auront l’opportunité de déposer leurs émotions du moment et découvrir les fleurs qui correspondent…

Et aussi découvrir, apprendre, reconnaître…

– Les 7 familles d’émotions et les 38 fleurs à explorer

– La découverte approfondie de la méthode des fleurs de Bach

– L’histoire du Dr Bach

– Les utilisations possibles, pour qui? pour quoi? comment?

– Le rescue

– Petits exercices et exemples d’application.

– Confection d’un flacon d’élixir floral personnalisé.

Ce stage vous permet de découvrir et savoir utiliser les fleurs pour vous et vos proches.

Un support détaillé sera fourni. Repas du midi non compris. 130 .

16 Route de Jargeau Ouvrouer-les-Champs 45150 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Introduction to Bach flowers

