Initiation golf aux Greens d’Eugénie Route d’Eugénie Bahus-Soubiran

Golf du Tursan
ORGANISÉ PAR LE GOLF DES Greens d’Eugénie
« J’PEUX PAS J’AI GOLF »
VIENS DÉCOUVRIR LE GOLF DURANT UNE INITIATION GRATUITE
13 SEPTEMBRE, GRATUIT
PLACES LIMITÉES, DÉCOUVERTE DANS LA bonne humeur
OUVERT À toutes et à tous
INSCRIS TOI VITE !
06.88.68.55.65
687 Rte d’Eugénie
thomasvayssierespro@gmail.com .
Route d’Eugénie Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 68 55 65
L’événement Initiation golf aux Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2025-09-12 par Tourisme Aire Eugénie