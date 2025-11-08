Initiation golf aux Greens d’Eugénie Route d’Eugénie Bahus-Soubiran

Initiation golf aux Greens d’Eugénie

Route d’Eugénie Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Golf du Tursan

ORGANISÉ PAR LE GOLF DES Greens d’Eugénie

« J’PEUX PAS J’AI GOLF »

VIENS DÉCOUVRIR LE GOLF DURANT UNE INITIATION GRATUITE

13 SEPTEMBRE, GRATUIT

PLACES LIMITÉES, DÉCOUVERTE DANS LA bonne humeur

OUVERT À toutes et à tous

INSCRIS TOI VITE !

06.88.68.55.65

687 Rte d’Eugénie

thomasvayssierespro@gmail.com .

Route d’Eugénie Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 68 55 65

