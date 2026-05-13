Châtenoy-en-Bresse

Initiation golf

Roseraie Saint Nicolas Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-17 2026-08-14 2026-08-24

En famille, seul ou entre amis, découvrez les fondamentaux du golf au cours de cette initiative d’1h30 animée par les professeurs du golf de la roseraie. .

Roseraie Saint Nicolas Châtenoy-en-Bresse 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com

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English : Initiation golf

L’événement Initiation golf Châtenoy-en-Bresse a été mis à jour le 2026-05-13 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I