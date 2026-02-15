Initiation golf dédiée aux femmes Neuvic

Initiation golf dédiée aux femmes

Route de la Plage Neuvic Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

A la veille de la journée de la femme, elles seront à l’honneur au golf de Neuvic. En effet, nous proposerons une inititation gratuite 100% féminine dans une ambiance conviviale.

Sur inscription .

Route de la Plage Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 98 89 contactgolfneuvic@gmail.com

