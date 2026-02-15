Initiation golf dédiée aux femmes Neuvic
Initiation golf dédiée aux femmes
Route de la Plage Neuvic Corrèze
A la veille de la journée de la femme, elles seront à l’honneur au golf de Neuvic. En effet, nous proposerons une inititation gratuite 100% féminine dans une ambiance conviviale.
Sur inscription .
+33 5 55 95 98 89 contactgolfneuvic@gmail.com
