Initiation Golf Juniors Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Initiation Golf Juniors
Route de Tendos Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 11:30:00
2025-09-06 2025-09-07
Une super animation de golf pour les jeunes.
Venez découvrir le golf, avec Ugolf de Rouen la Forêt verte, sur deux sessions de 1h30.
Oubliez pas de vous inscrire au 02 35 33 62 94 .
Route de Tendos Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 62 94
