Initiation golf Neuvic
Initiation golf Neuvic samedi 14 mars 2026.
Initiation golf
Route de la Plage Neuvic Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28
Nous vous proposons des initiations au golf gratuites, durant les samedis du mois de mars ambianc conviviale, prêt de matériel, encadrement par un pro. L’occasion pour vous de faire votre premier swing !
Ouvert à tous. Sur inscription .
Route de la Plage Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 98 89 contactgolfneuvic@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation golf
L’événement Initiation golf Neuvic a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze