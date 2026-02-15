Initiation golf Neuvic

Initiation golf

Route de la Plage Neuvic Corrèze

Gratuit

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-28

2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28

Nous vous proposons des initiations au golf gratuites, durant les samedis du mois de mars ambianc conviviale, prêt de matériel, encadrement par un pro. L’occasion pour vous de faire votre premier swing !

Ouvert à tous. Sur inscription .

Route de la Plage Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 98 89 contactgolfneuvic@gmail.com

