Initiation graff et vernissage fresque accueil de loisirs Marchésieux Marchésieux

2025-07-25 16:00:00

2025-07-25 18:30:00

2025-07-25

Initiation ouverte à tous et gratuite de graff avec l’artiste Waël entre 16h et 17h30 et vernissage de la fresque réalisée par les enfants à 18h. Dans le cadre du projet fresque réalisé avec le soutien de la DRAC et la DRAJES (la culture s’anime en Normandie).

accueil de loisirs Marchésieux 4 rue du pont du bateau Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 6 41 53 02 09 famillesruralesmarchus@gmail.com

English : Initiation graff et vernissage fresque

Free graffiti initiation open to all, with artist Waël between 4pm and 5:30pm, and vernissage of the fresco created by the children at 6pm. As part of the fresco project supported by DRAC and DRAJES (la culture s’anime en Normandie).

German :

Kostenlose Graffiti-Einführung für alle mit dem Künstler Waël zwischen 16:00 und 17:30 Uhr und Vernissage des von den Kindern gestalteten Freskos um 18:00 Uhr. Im Rahmen des Freskenprojekts, das mit Unterstützung der DRAC und der DRAJES (la culture s’animé en Normandie) durchgeführt wird.

Italiano :

Iniziazione gratuita ai graffiti aperta a tutti con l’artista Waël tra le 16.00 e le 17.30, seguita da un vernissage dell’affresco creato dai bambini alle 18.00. Nell’ambito del progetto di affresco sostenuto dal DRAC e dal DRAJES (la cultura si anima in Normandia).

Espanol :

Iniciación gratuita al graffiti abierta a todos con el artista Waël entre las 16.00 y las 17.30 h, seguida de un vernissage del fresco creado por los niños a las 18.00 h. En el marco del proyecto Fresco, apoyado por la DRAC y el DRAJES (La cultura cobra vida en Normandía).

