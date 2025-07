Initiation gratuite au golf Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Initiation gratuite au golf Bosc-Guérard-Saint-Adrien samedi 12 juillet 2025.

Initiation gratuite au golf

Route de la Forêt Verte Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime

Début : 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-12 12:00:00

2025-07-12 2025-07-13

Ludiques et en plein air, les initiations gratuites UGolf sont ouvertes à tous. Inscrivez-vous sur le créneau de votre choix et profitez de 2 heures de découverte en compagnie d’un enseignant diplômé d’état.

Pour vous inscrire rien de plus simple, remplissez le formulaire sur le site internet

Pour vous inscrire rien de plus simple, remplissez le formulaire sur le site internet .

Route de la Forêt Verte Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie

English : Initiation gratuite au golf

UGolf’s free introductory courses are open to everyone. Sign up for the time slot of your choice and enjoy 2 hours of discovery in the company of a state-certified instructor.

To register, simply fill in the form on the website

German :

Die kostenlosen UGolf-Einführungen sind für alle zugänglich und machen Spaß. Melden Sie sich für ein Zeitfenster Ihrer Wahl an und genießen Sie zwei Stunden Entdeckungsreise in Begleitung eines staatlich geprüften Lehrers.

Die Anmeldung ist ganz einfach: Füllen Sie das Formular auf der Website aus

Italiano :

I corsi introduttivi gratuiti di UGolf sono aperti a tutti e sono divertenti all’aria aperta. Iscrivetevi nella fascia oraria che preferite e godetevi 2 ore di scoperta in compagnia di un istruttore qualificato.

È facile iscriversi, basta compilare il modulo sul sito web

Espanol :

Los cursos introductorios gratuitos de UGolf están abiertos a todo el mundo y son divertidos al aire libre. Inscríbase en la franja horaria de su elección y disfrute de 2 horas de descubrimiento en compañía de un instructor cualificado.

Es fácil inscribirse, sólo tiene que rellenar el formulario de la página web

