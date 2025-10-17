Initiation gratuite au golf Bosc-Guérard-Saint-Adrien
Initiation gratuite au golf Bosc-Guérard-Saint-Adrien vendredi 17 octobre 2025.
Initiation gratuite au golf
Route de la Forêt Verte Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime
Début : 2025-10-17 14:00:00
fin : 2025-10-17 16:00:00
Ludiques et en plein air, les initiations gratuites UGolf sont ouvertes à tous. Inscrivez-vous sur le créneau de votre choix et profitez de 2 heures de découverte en compagnie d’un enseignant diplômé d’état.
Pour vous inscrire rien de plus simple, remplissez le formulaire sur le site internet .
