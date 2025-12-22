Initiation gratuite au golf

Route de la Forêt Verte Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 13:30:00

fin : 2026-01-04 15:30:00

Date(s) :

2026-01-04

Ludiques et en plein air, les initiations gratuites UGolf sont ouvertes à tous. Inscrivez-vous sur le créneau de votre choix et profitez de 2 heures de découverte en compagnie d’un enseignant diplômé d’état.

Pour vous inscrire rien de plus simple, remplissez le formulaire sur le site internet .

Route de la Forêt Verte Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation gratuite au golf

L’événement Initiation gratuite au golf Bosc-Guérard-Saint-Adrien a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin