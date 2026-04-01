Initiation gratuite au golf Bosc-Guérard-Saint-Adrien
Initiation gratuite au golf Bosc-Guérard-Saint-Adrien mercredi 29 avril 2026.
Bosc-Guérard-Saint-Adrien
Initiation gratuite au golf
Route de la Forêt Verte Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:30:00
fin : 2026-05-07 17:30:00
Date(s) :
2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-27 2026-05-28
Ludiques et en plein air, les initiations gratuites UGolf sont ouvertes à tous. Inscrivez-vous sur le créneau de votre choix et profitez de 2 heures de découverte en compagnie d’un enseignant diplômé d’état.
Pour vous inscrire rien de plus simple, remplissez le formulaire sur le site internet .
Route de la Forêt Verte Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie
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English : Initiation gratuite au golf
L’événement Initiation gratuite au golf Bosc-Guérard-Saint-Adrien a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin