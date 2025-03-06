Initiation Gratuite au Golf La Roche-Posay La Roche-Posay
Initiation Gratuite au Golf La Roche-Posay La Roche-Posay jeudi 6 mars 2025.
Initiation Gratuite au Golf La Roche-Posay
5 Chemin de la Tuilerie La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-03-06
fin : 2025-06-01
Date(s) :
2025-03-06 2025-03-09 2025-04-10 2025-04-13 2025-05-01 2025-05-04 2025-06-01 2025-06-05 2025-07-03 2025-07-06 2025-08-03 2025-08-07 2025-09-04 2025-09-07 2025-10-02 2025-10-05 2025-11-02 2025-11-06
Venez découvrir le Golf gratuitement en participant à une initiation encadrée par notre enseignante Manon PICARD !
Long jeu, Petit jeu, Putting… Toute votre initiation se portera sur la découverte de ce sport atypique .
5 Chemin de la Tuilerie La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 13 39 golf.larocheposay@gmail.com
English : Initiation Gratuite au Golf La Roche-Posay
German : Initiation Gratuite au Golf La Roche-Posay
Italiano :
Espanol : Initiation Gratuite au Golf La Roche-Posay
L’événement Initiation Gratuite au Golf La Roche-Posay La Roche-Posay a été mis à jour le 2025-08-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne