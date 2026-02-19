Initiation Gratuite au Golf La Roche-Posay La Roche-Posay

Initiation Gratuite au Golf La Roche-Posay

5 Chemin de la Tuilerie La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-02 2026-07-04 2026-09-05

Découvrez le golf gratuitement !

Participez à une initiation encadrée par notre enseignante Manon Picard et laissez-vous surprendre par ce sport aussi technique que passionnant.

Long jeu, petit jeu, putting…

Tout au long de la séance, vous explorerez les fondamentaux du golf et découvrirez les différentes facettes de cette discipline atypique.

Une belle occasion de tester, apprendre… et peut-être vous découvrir une nouvelle passion ! .

5 Chemin de la Tuilerie La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 13 39 golf.larocheposay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

