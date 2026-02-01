Initiation gratuite au golf UGolf Metz Metz
dimanche 22 février 2026.
Initiation gratuite au golf
UGolf Metz 3 Rue Félix Savart Metz Moselle
Gratuit
Gratuit
Début : Dimanche 2026-02-22 10:00:00
Fin : 2026-02-28 12:00:00
2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01
Venez découvrir le golf lors de nos initiations à partir de 16 ans !Adultes
UGolf Metz 3 Rue Félix Savart Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 78 71 04
English :
Come and discover golf at our introductory courses for 16-year-olds and over!
L’événement Initiation gratuite au golf Metz a été mis à jour le 2026-02-17 par AGENCE INSPIRE METZ