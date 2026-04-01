Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

INITIATION GRATUITE AU GOLF Salies-du-Salat

INITIATION GRATUITE AU GOLF Salies-du-Salat dimanche 26 avril 2026.

Adresse : GOLF DE SALIES-DU-SALAT

Ville : 31260 Salies-du-Salat

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Salies-du-Salat

INITIATION GRATUITE AU GOLF

GOLF DE SALIES-DU-SALAT Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Venez swinger en toute convivialité !
Venez découvrir le golf lors d’une séance d’initiation gratuite, accessible à tous !   .

GOLF DE SALIES-DU-SALAT Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 46 29  golfsaliesdusalat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and swing along!

L’événement INITIATION GRATUITE AU GOLF Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE