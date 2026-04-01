Salies-du-Salat

INITIATION GRATUITE AU GOLF

GOLF DE SALIES-DU-SALAT Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez swinger en toute convivialité !

Venez découvrir le golf lors d’une séance d’initiation gratuite, accessible à tous ! .

GOLF DE SALIES-DU-SALAT Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 46 29 golfsaliesdusalat@gmail.com

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English :

Come and swing along!

L’événement INITIATION GRATUITE AU GOLF Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE