INITIATION GRATUITE AU GOLF Salies-du-Salat
INITIATION GRATUITE AU GOLF Salies-du-Salat dimanche 26 avril 2026.
Salies-du-Salat
INITIATION GRATUITE AU GOLF
GOLF DE SALIES-DU-SALAT Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Venez swinger en toute convivialité !
Venez découvrir le golf lors d’une séance d’initiation gratuite, accessible à tous ! .
GOLF DE SALIES-DU-SALAT Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 46 29 golfsaliesdusalat@gmail.com
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English :
Come and swing along!
L’événement INITIATION GRATUITE AU GOLF Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE