Initiation gratuite au golf Sausset-les-Pins

Initiation gratuite au golf

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 10h. rue Maurice Ravel Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-25 10:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Initiation gratuite ouverte à tous avec inscription obligatoire.

Envie de découvrir le golf dans une ambiance détendue et conviviale ?

Nous vous proposons une initiation gratuite le dimanche 25 janvier à partir de 10h

Aucune expérience nécessaire — venez simplement avec votre bonne humeur



Golf Côte Bleue Sausset-les-Pins

Réservation obligatoire

04 42 45 39 02 • 06 64 12 43 30



Places limitées — pensez à réserver vite !



Une belle occasion de découvrir ce sport accessible à tous, en famille, entre amis… ou même seul(e) !



rue Maurice Ravel Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 39 02 contact@golfcotebleue.fr

English :

Free initiation open to all with compulsory registration.

