Initiation gratuite au golf Sausset-les-Pins
Initiation gratuite au golf Sausset-les-Pins dimanche 25 janvier 2026.
Initiation gratuite au golf
Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 10h. rue Maurice Ravel Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 10:00:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Initiation gratuite ouverte à tous avec inscription obligatoire.
Envie de découvrir le golf dans une ambiance détendue et conviviale ?
Nous vous proposons une initiation gratuite le dimanche 25 janvier à partir de 10h
Aucune expérience nécessaire — venez simplement avec votre bonne humeur
Golf Côte Bleue Sausset-les-Pins
Réservation obligatoire
04 42 45 39 02 • 06 64 12 43 30
Places limitées — pensez à réserver vite !
Une belle occasion de découvrir ce sport accessible à tous, en famille, entre amis… ou même seul(e) !
#GolfCoteBleue #InitiationGolf #Découverte #SaussetLesPins #CarryLeRouet #SportPourTous Voir moins .
rue Maurice Ravel Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 39 02 contact@golfcotebleue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free initiation open to all with compulsory registration.
L’événement Initiation gratuite au golf Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet