Initiation gratuite au Taï Chi au jardin Jardin de l’Aqueduc Paris
Initiation gratuite au Taï Chi au jardin Jardin de l’Aqueduc Paris samedi 11 avril 2026.
Venez nombreux partager un moment de relaxation dans notre magnifique jardin partagé
animée par Eric Gonzales, professeur auprès de l’Association des 4 piliers, sur le thème « retrouver une respiration libre et profonde » et « se recentrer »
Le samedi 11 avril 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T15:00:00+02:00
Jardin de l’Aqueduc 16 rue Thomas Francine 75014 Paris
Afficher la carte du lieu Jardin de l’Aqueduc et trouvez le meilleur itinéraire