Initiation gratuite au Taï Chi au jardin Jardin de l’Aqueduc Paris

Venez nombreux partager un moment de relaxation dans notre magnifique jardin partagé

animée par Eric Gonzales, professeur auprès de l’Association des 4 piliers, sur le thème « retrouver une respiration libre et profonde » et « se recentrer »

Le samedi 11 avril 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Jardin de l’Aqueduc 16 rue Thomas Francine 75014 Paris



