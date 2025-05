Initiation gratuite aux danses bretonnes – Saint-Médard-sur-Ille, 17 mai 2025 14:30, Saint-Médard-sur-Ille.

Ille-et-Vilaine

Initiation gratuite aux danses bretonnes Saint-Médard-sur-Ille Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 14:30:00

fin : 2025-05-17 17:30:00

Date(s) :

2025-05-17

L’Amicale Laïque de St Médard-sur-Ille propose une initiation gratuite aux danses bretonnes pour les adultes comme les plus jeunes. Un moment parfait pour apprendre en s’amusant les pas indispensables pour s’amuser et danser sur tous les airs de Bretagne. Cette initiation est précédée d’une « conférence » chantée et dansée pour découvrir les musiques et les danses de Haute-Bretagne et de Basse-Bretagne.

Cet événement est animé par par Yoann Lécuyer et le P’tit Fermie, dans le cadre de la 26e Fest’Yves de Sens-de-Bretagne et de la Fête de la Bretagne 2025. Réservation conseillée. .

Saint-Médard-sur-Ille 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 26 80 17 29

